Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Валентина Пескова
06:29 30.05.2021
Президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год, из чего становится понятно, что США намерены «активно вооружаться».
Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Политика США в настоящее время настроена на то, чтобы активно вооружаться, за счет чего Соединенные Штаты хотят «обеспечить свою гегемонию», потому что сделать это за счет экономических, информационных, дипломатических или иных средств - страна уже в состоянии. Такой вывод сделал сенатор Алексей Пушков, выразив свое мнение в личном паблике в соцсети.

«В условиях "съеживания" сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом - главная опасность, исходящая от падающего гегемона», - резюмировал парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден представил в Конгресс детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. В нем предлагаемые расходы на нужды Пентагона составляют 715 миллиардов долларов, а на оборонную программу в целом - почти 753 миллиарда долларов. Это - на 12,5 миллиарда долларов больше, по сравнению с таким же показателем 2020 года, передает РИА Новости. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:29 В стране и мире
Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
05:35 В стране и мире
Один человек погиб при падении самолета в американском Теннесси
04:55 В стране и мире
В МЧС предупредили о рисках плавания на надувных матрасах
03:24 В стране и мире
Биохимик объяснила, как самостоятельно оценить качество питьевой воды
02:23 В стране и мире
СМИ: в Китае перекрыли район города из-за вспышки коронавируса
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.