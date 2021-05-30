Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Политика США в настоящее время настроена на то, чтобы активно вооружаться, за счет чего Соединенные Штаты хотят «обеспечить свою гегемонию», потому что сделать это за счет экономических, информационных, дипломатических или иных средств - страна уже в состоянии. Такой вывод сделал сенатор Алексей Пушков, выразив свое мнение в личном паблике в соцсети.

«В условиях "съеживания" сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом - главная опасность, исходящая от падающего гегемона», - резюмировал парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден представил в Конгресс детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. В нем предлагаемые расходы на нужды Пентагона составляют 715 миллиардов долларов, а на оборонную программу в целом - почти 753 миллиарда долларов. Это - на 12,5 миллиарда долларов больше, по сравнению с таким же показателем 2020 года, передает РИА Новости.