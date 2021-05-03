В Грузии перестал работать общественный транспорт
Данная мера будет действовать до 12 мая.
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Общественный транспорт в Грузии перестал с функционировать с 3 мая. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны.
Общественный транспорт не будет работать в Грузии вплоть до 12 мая. Эта мера направлена на более эффективную борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
Помимо этого, власти страны объявили все дни в период с 4 по 11 мая выходными.
Напомним, что с 1 марта 2021 года россияне могут посещать Грузию при отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19.