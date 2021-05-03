В Грузии перестал работать общественный транспорт

Общественный транспорт в Грузии перестал с функционировать с 3 мая. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны.

Общественный транспорт не будет работать в Грузии вплоть до 12 мая. Эта мера направлена на более эффективную борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Помимо этого, власти страны объявили все дни в период с 4 по 11 мая выходными.

Напомним, что с 1 марта 2021 года россияне могут посещать Грузию при отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19.