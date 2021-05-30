Вильфанд: сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге

В Северной столице страны начался сезон белых ночей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что после полуночи в Петербурге будет становится все светлее с приближением даты ко дню летнего солнцестояния.

В настоящее время белые ночи еще не вошли в свою силу.

«Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты», - описал ситуацию специалист в беседе с РИА Новости.

Вильфанд также добавил, что до конца следующей недели в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода из-за влияния антициклона. По словам метеоролога, благодаря малой облачности природное явление будет особенно ощутимо.