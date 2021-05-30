Дирижер Спиваков посвящен в мушкетеры

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков посвящен в общество мушкетеров Арманьяка. Церемония состоялась в Московской консерватории. В ходе мероприятия дирижер прошел «капитул» и произнес знаменитую девиз «Один за всех и все за одного».

По данным РИА Новости, посвящению предшествовал концерт филармонического оркестра России, которым руководил Спиваков. Музыканты исполнили шедевры классической музыки и произведения французских композиторов.

Общество мушкетеров Арманьяка было основано в 1951 маркизом Пьером де Монтескью, который является потомком семьи графа Д’Артаньяна. В его рядах числятся Альберт Монакский и король Швеции, Принц Кентский и Принц Датский, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович и еще тысячи людей.