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Более 300 тысяч бесплатных саженцев: как сирийские власти помогают восстановить сельское хозяйство в Латакии

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
05:00 30.05.2021
Правительство Сирии запустило программу поддержки фермерских угодий, пострадавших от лесных пожаров.
Более 300 тысяч бесплатных саженцев: как сирийские власти помогают восстановить сельское хозяйство в Латакии
© Фото: ТРК "Звезда"
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Год назад огромная территория сирийской Латакии оказалась во власти лесных пожаров. Тогда огонь уничтожил большую часть фермерских угодий. Чтобы поддержать земледельцев в сложной для них ситуации, правительство страны запустило специальную программу поддержки предпринимателей.

Начальник участка цитрусовых растений ​Шадим Халла с гордостью рассказывает об огромной плантации. Но это лишь малая часть того, что выращивается здесь. Гигантский питомник площадью 165 гектаров, расположенный на лучших плодородных землях провинции, выращивает главную ценность любого земледельца – отборные саженцы основных плодовых культур Сирии.

«Все сорта местные, сирийские. Часть плодовых деревьев мы выращиваем специально для рассады. Юные побеги прорастают в теплицах, затем мы высаживаем их под открытым небом, и получаем отборные саженцы», - рассказывает директор питомника «Аль-Ханади»​ Фарук Махмуд.

Крупнейший в провинции питомник «Аль-Ханади» предоставляет фермерам бесплатные саженцы цитрусовых, других фруктовых, а также оливковых деревьев.

«Работает это так: садовод пишет запрос в региональное управление сельского хозяйства. Ему выдают квоту. Тогда он приходит к нам и говорит - "мне нужна тысяча лимонных деревьев". Забирает, высаживает на своем участке. И все - никаких проблем!», - отметил Махмуд.

Вся рассада, говорят производители, самого высокого качества. Сначала ростки выращивают в теплицах. Когда они подрастают до определенного размера, их пересаживают в открытый грунт. На всех этапах идет строгий контроль температуры и влажности. Поэтому хороший урожай в будущем гарантирован.

«Через год оливковые деревья вырастают до метра. Через три года начинают давать плоды», - рассказал начальник участка оливковых деревьев питомника «Аль-Ханади» Зухер Баддур.

В рамках государственной программы, питомник только в этом году раздаст фермерам свыше 300 тысяч саженцев. Из которых 70 тысяч - цитрусовые и другие фруктовые культуры, остальные 230 - оливки. Впрочем, говорят работники питомника, саженцев в этом году заготовили столько, что хватит и государственную программу выполнить и даже часть отправить на продажу.

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