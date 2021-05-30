Умер американский актер Гэвин МакЛауд

Американский актер Гэвин МакЛауд, известный по ролям в сериалах «Лодка любви», «Флот МакХэйла» и «Мэри Тайлер Мур», ушел из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил его племянник Марк Си.

Как сообщает издание Variety, смерть артиста наступила 29 мая. Причины произошедшего не раскрываются. По некоторой информации, в последние месяцы жизни у МакЛауда отмечались проблемы со здоровьем.