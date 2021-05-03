Перетягивание каната и футбол: на российской авиабазе в Сирии прошел спортивный праздник

Спортивная площадка авиабазы Хмеймим в Сирии на время превратилась в поле баталий. Здесь проходит настоящий спортивный праздник, который не делит военных на рода войск и звания. В нем участвуют все, кто не занят, в этот момент на боевом дежурстве.

Личных достижений на огромной спортивной площадке Хмеймима было не мало, но еще больше - командных. Мощнейший эмоциональный всплеск, спортивный азарт и желание выложиться на все сто, чтобы добыть победу для своей команды. В состязаниях принимают участие военнослужащие со всех подразделений и абсолютно все находятся в равных условиях.

Футбол – то, что объединяет и ломает любые языковые барьеры. Впрочем, с этими бойцами их никогда и не существовало. На спортивный праздник российские военные пригласили своих друзей и коллег – тех, с кем бок о бок освобождали страну от террористов.

Работать в команде, держаться друг друга и всегда быть готовыми прийти на помощь их научила война, рассказал руководитель сирийской команды. И, конечно, не прийти к русским братьям на этот праздник они не могли, плюс – спортивный интерес.

Вместе с российскими военными, сирийцы готовятся пройти торжественным маршем в Хмеймиме 9 мая. В одном воздушном строю ВВС арабской республики пролетят над авиабазой. Сегодня можно отвлечься и показать, силу и командный дух, например, в перетягивании каната.