Биохимик объяснила, как самостоятельно оценить качество питьевой воды

Обстоятельную оценку качества питьевой воды можно провести только в лабораторных условиях, однако небольшая проверка основных параметров жидкости доступна и в домашних условиях. Как ее сделать, рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.

Самыми легко определяемыми факторами является цвет воды, ее мутность и запах, который не должен быть неприятным. Также несложно понять, насколько жесткая вода. Для этого необходимо проследить, насколько быстро при ее подогреве образуется накипь. Об этом пишет агентство «Прайм».

Также можно осуществить более сложные тесты, прибегая к использованию доступных реагентов, к примеру, применяющихся для аквариумов. Они помогут узнать кислотность воды и содержание некоторых микроэлементов, но не со стопроцентной точностью.