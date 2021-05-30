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«Мастера артиллерийского огня»: определился участник конкурса АрМИ от России

Ян Брацкий
23:47 30.05.2021
В течение недели артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометных комплексов, в поражении целей из пулеметов, стрельбе из гранатометов и автоматов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Команда учебного центра боевого применения артиллерии выиграла Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А «Мастера артиллерийского огня» и представит Россию на международном конкурсе АрМИ-2021.

В ходе проведения трех этапов конкурса: «Индивидуальной гонки», «Ночного спринта» и «Гонки взводов» победителем соревнований стала команда учебного центра боевого применения артиллерии. Второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, на третьем месте оказались представители Михайловской военной артиллерийской академии.

В течение недели артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.

«Всеармейский конкурс "Мастера артиллерийского огня" в очередной раз доказал, что артиллеристы Вооруженных Сил Российской Федерации в любую минуту готовы выполнить боевую задачу по предназначению. Дальнейшая наша цель достойно представить наш славный род войск на международных играх в Республике Казахстан и полученные передовые знания распространить в войсках», - сказал начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации генерал–лейтенант Михаил Матвеевский.

Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет в августе на полигоне Гвардейский в Республике Казахстан.

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