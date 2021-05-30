Сборная Финляндии обыграла команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над соперниками из Латвии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Встреча на люду Национального олимпийского центра завершилась со счетом 3:2 в пользу скандинавов. Хозяева турнира остановились в шаге от очередной сенсации, уступив лишь в овертайме.

В основное время матча финны забросили усилиями Саку Мяэналанена и Ииро Пакаринена. Латыши ответили дублем Мартиньша Дзиеркалса. Победной для сборной Финляндии стала шайба Антона Лунделля. Таким образом, хоккеисты Суоми одержали пятую победу на чемпионате мира, тогда как сборная Латвии уступила в четвертой игре.