Был пьян: в СК РФ рассказали о состоянии стрелка из Екатеринбурга

Мужчина, открывший стрельбу по людям в Екатеринбурге, был пьян. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел сегодня вечером, 30 мая, в одном из дворов по улице Бородина в Екатеринбурге.

Местный житель открыл окно и начал стрелять по людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали маленькая девочка и сотрудник полиции. Об их состоянии ничего не сообщается.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделения Росгвардии взяли квартиру стрелка штурмом, а его самого задержали. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении задержанного. Сотрудники полиции при штурме его квартиры не пострадали.