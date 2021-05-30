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Был пьян: в СК РФ рассказали о состоянии стрелка из Екатеринбурга

Ян Брацкий
21:46 30.05.2021
После того, как местный житель открыл стрельбу из окон своей квартиры по людям, полицейским пришлось брать ее штурмом.
Был пьян: в СК РФ рассказали о состоянии стрелка из Екатеринбурга
© Фото: ТРК "Звезда"
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Мужчина, открывший стрельбу по людям в Екатеринбурге, был пьян. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел сегодня вечером, 30 мая, в одном из дворов по улице Бородина в Екатеринбурге.

Местный житель открыл окно и начал стрелять по людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали маленькая девочка и сотрудник полиции. Об их состоянии ничего не сообщается.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделения Росгвардии взяли квартиру стрелка штурмом, а его самого задержали. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении задержанного. Сотрудники полиции при штурме его квартиры не пострадали.

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