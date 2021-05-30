Диетолог назвала самые полезные блюда из мяса

При приготовлении мяса основным секретом его «полезности» является отсутствие дополнительных жиров. Об этом рассказала «Звезде» врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам эксперта, при готовке не должны использоваться растительное масло, сливочное масло и какие-либо жирные соусы. Пища, не содержащая ничего из перечисленного, будет иметь преимущества по сравнению с другими блюдами из мяса.

«Это может быть какое-то запеченное мясо, это может быть мясо, приготовленное на гриле, может быть отварное, либо приготовленное на пару мясо - такие способы приготовления, при которых мы не добавляем дополнительные калории», - обозначила она.

Особенно хорошо, если мясо было приготовлено вместе с овощами. Диетолог объяснила, что овощи содержат пищевые волокна и витамин С, который необходим для усвоения белков и железа, содержащегося в мясе.

Круглова перечислила топ способов приготовления мяса, которые принесут пользу вашему организму. В первую очередь, это мясо (птица и говядина), запеченное с зеленью или овощами. На втором месте находится куриная грудка, индейка или говядина, приготовленные на гриле со специями, но без масла.

Третью позицию в списке занимают натуральные запеченные или приготовленные на пару котлеты. И, наконец, на четвертом расположились блюда из тушеного мяса - также говядина или тушеная с овощами птица.