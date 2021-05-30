В Росгвардии рассказали об итогах штурма в Екатеринбурге

В результате стрельбы в Екатеринбурге и последующего штурма квартиры, в которой находился стрелок, никто из офицеров Росгвардии не пострадал.

«Во время операции никто из офицеров спецподразделения Росгвардии не пострадал», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства Уральского округа.

Инцидент произошел сегодня в уральской столице, на улице Бородина. Местный житель открыл окно своей квартиры и открыл стрельбу из карабина по людям во дворе. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник полиции.

Квартиру стрелка пришлось брать штурмом. Мужчину задержали. Следственный комитет возбудил в отношении задержанного сразу два уголовных дела о посягательстве на жизнь несовершеннолетнего и сотрудника полиции.