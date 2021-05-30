СОБР начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
СОБР Росгвардии начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.
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СОБР начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
СОБР Росгвардии начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.
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