В стране и мире «Держит в напряжении весь район»: корреспондент рассказал о штурме квартиры стрелка в Екатеринбурге Светлана Головина Анатолий Бородкин На данный момент жилой квартал оцеплен, сотрудники Росгвардии, ОМОНа и МЧС переходят к активной фазе. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Екатеринбурге, где неизвестный мужчина открыл стрельбы, сотркдники правоохранительных органов приступили к активной фазе штурма. Об этом с места передает корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин. «Только что раздались два выстрела в районе Химмаш. Начался штурм квартиры пьяного дебошира, который уже несколько часов держит в напряжении спальный район. Квартал оцеплен, на месте сотрудники Росгвардии, ОМОНа и МЧС переходят к активной фазе», - сказал он. Ранее очевидец рассказал «Звезде», что доме отключили электричество, однако громкие выстрелы по-прежнему слышны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика