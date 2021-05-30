«Держит в напряжении весь район»: корреспондент рассказал о штурме квартиры стрелка в Екатеринбурге
На данный момент жилой квартал оцеплен, сотрудники Росгвардии, ОМОНа и МЧС переходят к активной фазе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге, где неизвестный мужчина открыл стрельбы, сотркдники правоохранительных органов приступили к активной фазе штурма. Об этом с места передает корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.
«Только что раздались два выстрела в районе Химмаш. Начался штурм квартиры пьяного дебошира, который уже несколько часов держит в напряжении спальный район. Квартал оцеплен, на месте сотрудники Росгвардии, ОМОНа и МЧС переходят к активной фазе», - сказал он.
Ранее очевидец рассказал «Звезде», что доме отключили электричество, однако громкие выстрелы по-прежнему слышны.