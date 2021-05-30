Очевидец раскрыла подробности ЧП со стрельбой в жилом районе Екатеринбурга

С открывшем стрельбу в Екатеринбурге мужчиной пытались договориться сотрудники Росгвардии, но переговоры не увенчались успехом. Об этом рассказала «Звезде» местная жительница.

«Мужчина вновь начал стрельбу. Они (сотрудники Росгвардии,- прим. ред) вроде спрятались за машиной, убежали в безопасное место. Полиции очень долго не было», - сказала женщина.

По ее словам, от стрельбы люди прятались под козырьком магазина, поскольку боялись идти куда-то.

Ранее были опубликованы кадры с моментом стрельбы. По предварительным данным, в результате инцидента ранена девушка и сотрудник Росгвардии.