В стране и мире На место стрельбы в жилом районе Екатеринбурга выехал СОБР Кира Карон В ходе инцидента, по предварительным данным, была ранена девушка и сотрудник Росгвардии. © Видео: Мария Дресвянкина © Фото: Мария Дресвянкина Читайте нас на: На месты стрельбы в Екатеринбурге выехал СОБР Росгвардии. Стрельба велась в микрорайоне Химмаш в Чкаловском районе города. Стрельбу в Екатеринбурге, по предварительным данным, с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский, передает «Российская газета». Ранее стало известно, что в ходе инцидента была ранена девушка и сотрудник Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика