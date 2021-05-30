На место стрельбы в жилом районе Екатеринбурга выехал СОБР
В ходе инцидента, по предварительным данным, была ранена девушка и сотрудник Росгвардии.
© Видео: Мария Дресвянкина © Фото: Мария Дресвянкина
На месты стрельбы в Екатеринбурге выехал СОБР Росгвардии. Стрельба велась в микрорайоне Химмаш в Чкаловском районе города.
Стрельбу в Екатеринбурге, по предварительным данным, с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский, передает «Российская газета».
Ранее стало известно, что в ходе инцидента была ранена девушка и сотрудник Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.