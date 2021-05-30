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Огневые задачи и препятствия: под Саратовом определили победителя «Мастера артиллерийского огня»

Светлана Головина
18:10 30.05.2021
В течение двух недель артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74.
Огневые задачи и препятствия: под Саратовом определили победителя «Мастера артиллерийского огня»
© Фото: Минобороны России
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Команда учебного центра боевого применения артиллерии стала победителем всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А «Мастера артиллерийского огня» и представит Россию на международном конкурсе АрМИ-2021.

В ходе проведения трех этапов конкурса: «Индивидуальной гонки», «Ночного спринта» и «Гонки взводов» победителем соревнований стала команда учебного центра боевого применения артиллерии. На втором месте оказались военнослужащие ЦВО, на третьем месте представители Михайловской военной артиллерийской академии.

На протяжении двух недель артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.

Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится в августе на полигоне Гвардейский в Казахстане.

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