Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира

В Житомире из-за сильного ливня затопило несколько улиц в центре города. Видео затопленных улиц очевидцы опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что воды пешеходам почти по пояс. Для удобства передвижения некоторые жители решили использовать надувной матрас и гидроцикл.

«Уикенд в Венеции, незабываемо», - подписал видео один из житомирян.

В связи с инцидентом затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.