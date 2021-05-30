Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
В связи с обильными дождями оказались затоплены улицы и перекресток города.
© Видео: Instagram © Фото: kirill_pospelov_ instagram
В Житомире из-за сильного ливня затопило несколько улиц в центре города. Видео затопленных улиц очевидцы опубликовали в Сети.
На кадрах видно, что воды пешеходам почти по пояс. Для удобства передвижения некоторые жители решили использовать надувной матрас и гидроцикл.
«Уикенд в Венеции, незабываемо», - подписал видео один из житомирян.
В связи с инцидентом затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.