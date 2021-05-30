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Де Брюйне может пропустить игры против сборной России на Евро-2020

Кира Карон
17:00 30.05.2021
Форвард выступает в составе сборной Бельгии, это наш соперник на групповом этапе чемпионата Европы.
Де Брюйне может пропустить игры против сборной России на Евро-2020
© Фото: Panoramic globallookpress
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Белигии Кевин Де Брюйне сообщил о травме перелома костей носа и глазницы.

«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся», — написал Де Брюйне на своей странице в Instagram.

Травму он получил во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Де Брюйне выступает в составе сборной Бельгии, это наш соперник на групповом этапе чемпионата Европы.

Евро-2020, который в прошлом году был перенесен из-за коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.

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