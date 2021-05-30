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Путин пообщается с журналистами мировых информагентств и бизнесменами в рамках ПМЭФ

Кира Карон
16:35 30.05.2021
ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня.
Путин пообщается с журналистами мировых информагентств и бизнесменами в рамках ПМЭФ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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На Петербургском международном экономическом форуме выступление президента РФ Владимира Путина будет объемным, на полях мероприятия он также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.

Пленарное заседание форума состоится четвертого июня с очным участием Путина. Дистанции в пленарной сессии примут участие Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.

Уточняется, что «ожидается объемное выступление Путина», сообщили в эфире «Россия-1».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.

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