Глава Минздрава напомнил россиянам о важности вакцинации
Министр отметил, что для победы COVID-19 нужно ускорить процесс выработки коллективного иммунитета.
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Чтобы победить пандемию коронавируса нужно, чтобы как можно больше россиян приняли участие в вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрав акцентировал, что это ответственность каждого за себя и за окружающих. Важно понимать, что основополагающим в борьбе с инфекцией является коллективный иммунитет и важно ускорить этот процесс.
«Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», - сказал Мурашко в эфире «Россия 1».
На данный момент полностью вакцинировались от коронавируса в стране более 10 миллионов человек.