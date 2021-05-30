Глава Минздрава напомнил россиянам о важности вакцинации

Чтобы победить пандемию коронавируса нужно, чтобы как можно больше россиян приняли участие в вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрав акцентировал, что это ответственность каждого за себя и за окружающих. Важно понимать, что основополагающим в борьбе с инфекцией является коллективный иммунитет и важно ускорить этот процесс.

«Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», - сказал Мурашко в эфире «Россия 1».

На данный момент полностью вакцинировались от коронавируса в стране более 10 миллионов человек.