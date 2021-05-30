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Российские специалисты прибыли в Египет для контрольной проверки аэропортов курортных городов

Светлана Головина
15:46 30.05.2021
Делегация проверят внедрение мер безопасности, функционирование камер наблюдения, процедуры досмотра пассажиров и багажа.
Российские специалисты прибыли в Египет для контрольной проверки аэропортов курортных городов
© Фото: pixabay.com
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В Египет для контрольной инспекции международных аэропортов курортных городов прибыли 12 российских специалистов. Об этом сообщили в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

Делегация будет разделена на две контрольные комиссии, одна направится в Шарм-эш-Шейх, вторая - в Хургаду. В частности, специалисты проверят внедрение мер безопасности, функционирование камер наблюдения, процедуры досмотра пассажиров и багажа.

«Они проверят обеспечение безопасности самолетов, процедуру входа и выхода персонала на взлетно-посадочную полосу, ситуацию с безопасностью в отелях и туристических комплексах, а также принимаемые санитарные меры в связи с пандемией коронавируса», - пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

О возобновлении авиасообщения между Египтом и Россией Владимир Путин договорился со своим коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси 23 апреля.

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