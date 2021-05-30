Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Совместная тренировка корабельных сил и авиации ПВО прошла на Балтфлоте

Светлана Головина
16:00 30.05.2021
В ходе учений экипажи уничтожили условного противника и отработали способы постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.
Совместная тренировка корабельных сил и авиации ПВО прошла на Балтфлоте
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В пункте базирования Балтийского флота состоялась совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей, а также отражением ударов средств воздушного нападения «противника».

Задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков. В ходе учений было задействовано свыше 10 надводных кораблей Балтфлота.

Согласно легенде, средствами радионаблюдения был выявлен подлет авиации «противника» к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были «уничтожены» из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

Во время тренировки также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:47 В стране и мире
Одна из девочек пострадавших на батуте в Барнауле, находится в крайне тяжелом состоянии
15:10 В стране и мире
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
14:41 В стране и мире
Видео
СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия на батуте с детьми в Барнауле
14:05 В стране и мире
Видео
В Барнауле пострадали двое детей, упавшие с лопнувшего батута
13:44 В стране и мире
Видео
Двое человек убито и более двадцати ранено в результате массового расстрела в Майами
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.