Совместная тренировка корабельных сил и авиации ПВО прошла на Балтфлоте

В пункте базирования Балтийского флота состоялась совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей, а также отражением ударов средств воздушного нападения «противника».

Задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков. В ходе учений было задействовано свыше 10 надводных кораблей Балтфлота.

Согласно легенде, средствами радионаблюдения был выявлен подлет авиации «противника» к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были «уничтожены» из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

Во время тренировки также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.