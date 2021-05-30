В Омске полыхает завод пластиковой тары

В Омске охвачена огнем территория завода пластиковой тары. Как пишут очевидцы в соцсетях, вместе с вырывающимися клубами дыма и огня из невысокого здания слышатся звуки взрывающихся цистерн.

Видео с места происшествия выложены в группу «Аварийный Омск» ВКонтакте. Как видно из кадров, на месте уже работают пожарные расчеты МЧС РФ. Работу по тушению огня затрудняет сильный ветер.

Официальной информации пока не поступало.