В Омске полыхает завод пластиковой тары
Огромный столб густого черного дыма, который валит из невысокого здания, заметен на много сотен метров.
© Видео: Инцидент Омск, ВКонтакте, Аварийный Омск, ВКонтакте © Фото: Аварийный Омск, ВКонтакте
В Омске охвачена огнем территория завода пластиковой тары. Как пишут очевидцы в соцсетях, вместе с вырывающимися клубами дыма и огня из невысокого здания слышатся звуки взрывающихся цистерн.
Видео с места происшествия выложены в группу «Аварийный Омск» ВКонтакте. Как видно из кадров, на месте уже работают пожарные расчеты МЧС РФ. Работу по тушению огня затрудняет сильный ветер.
Официальной информации пока не поступало.