Двое человек убито и более двадцати ранено в результате массового расстрела в Майами
Массовая стрельба произошла в Майами. Погибли два человека, более двадцати пострадали.
© Видео: Atlantide4world, Twitter © Фото: Atlantide4world, Twitter
Два человека погибли и более двадцати пострадали в результате массовой стрельбы неподалеку от концертного клуба в Майами, в штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата.
По имеющимся данным, стрельба произошла за пределами клуба. Трое неизвестных людей на автомобиле подъехали к выходу и открыли стрельбу по гостям, которые выходили из зала. Стрельба велась из пистолетов и автоматов.
Известно, что нападавшие еще не задержаны. В настоящий момент их разыскивают правоохранительные органы.