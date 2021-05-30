Двое человек убито и более двадцати ранено в результате массового расстрела в Майами

Два человека погибли и более двадцати пострадали в результате массовой стрельбы неподалеку от концертного клуба в Майами, в штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата.

По имеющимся данным, стрельба произошла за пределами клуба. Трое неизвестных людей на автомобиле подъехали к выходу и открыли стрельбу по гостям, которые выходили из зала. Стрельба велась из пистолетов и автоматов.

Известно, что нападавшие еще не задержаны. В настоящий момент их разыскивают правоохранительные органы.