Вильфанд предсказал заморозки в ряде регионов России

В центральной части Европейской России, на севере Сибири и Поволжья, а также в Северо-Западном федеральном округе в ближайшее время ожидаются заморозки. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура в ряде регионов опустится ниже нуля в ночь на воскресенье, а также в ночь на понедельник. Наиболее интенсивное похолодание придет на юг Сибирского ФО, где столбики термометра в темное время суток опустятся до минус 5-7 градусов. Также минус 7 градусов ждет жителей Хакасии.

«Это не заморозки, а даже легкие морозы», - цитирует метеоролога РИА Новости.

В Ярославской, Кировской, Костромской, Тверской и ряде других областей заморозки дойдут до минус 2 градусов. В Ленинградской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском края ожидается минус 3 градуса по Цельсию.

Вильфанд добавил, что на территории Сибири вслед за заморозками наступит аномальная жара. Температуры во время резкого потепления будут доходить до 33 градусов.