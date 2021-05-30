В стране и мире Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве Алена Миронова На Нагатинской набережной в Москве машина, наехав на препятствие, упала в воду. Водитель в настоящий момент осматривается врачами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дептранс Читайте нас на: Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, вылетел в реку. «Автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Водителя сейчас осматривают медики», - передает РИА Новости слова представителя ГУ МВД. Отмечается, что движение на набережной в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика