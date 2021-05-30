Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве
На Нагатинской набережной в Москве машина, наехав на препятствие, упала в воду. Водитель в настоящий момент осматривается врачами.
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Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, вылетел в реку.
«Автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Водителя сейчас осматривают медики», - передает РИА Новости слова представителя ГУ МВД.
Отмечается, что движение на набережной в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыли.