Один раз в десять лет: на Саяно-Шушенской ГЭС готовятся к сбросу воды

Жители юга Сибири начали съезжаться к Саяно-Шушенской ГЭС, чтобы увидеть своими глазами очень редкое событие: сброс воды через шлюзы тела плотины. Такое действие на самой известной гидроэлектростанции обычно производится один раз в десятки лет.

Сбрасывать воду через тело плотины Красноярской ГЭС, расположенной ниже по течению, пока не планируют. Как сообщили на самой электростанции, данное решение будет зависеть от рекомендаций Енисейского бассейнового водного управления.

Саяно-Шушенская ГЭС - верхняя ступенью Енисейского каскада гидроэлектростанций. Грандиозное сооружение располагается в предгорьях Западного Саяна, на границе между Красноярским краем и Хакасией. Среднегодовая выработка электричества на ГЭС составляет 24 миллиарда киловатт в час.