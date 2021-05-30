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В НИИ питания РАМН диагностировали пищевой невроз в обществе

Валентина Пескова
11:39 30.05.2021
Диетологи наблюдают «стрессовое состояние» в обществе, когда люди начинают невольно потреблять больше пищи, что провоцируется каким-то их личным состоянием или общей ситуацией в мировой обстановке.
В НИИ питания РАМН диагностировали пищевой невроз в обществе
© Фото: Ricardo Demurez imageBROKER.com, Globallookpress
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Врач-диетолог посоветовала россиянам не увлекаться напрасным подсчетом калорий, когда для этого нет никакого весомого повода. Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян заявила, что «пищевые неврозы» напрямую связаны с голоданием или, наоборот, перееданием.

«Когда в обществе в целом складывается невротическая ситуация, а у нас в стране этого всегда много - то для людей это часто реализуется гиперфагией. Человек автоматически начинает есть больше. Стрессовое состояние может быть личным, а может быть индуцировано политической обстановкой или, как сейчас, ковидом», - рассказала диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик пояснила, что многие люди столкнулись с таким явлением впервые в жизни. Потому что мало кто знает, что до этого мир уже переживал страшную «испанку» - вызвавший пандемию сильнейший вирус гриппа. А также - эпидемию холеры, обрушившуюся на общество даже в уже развитые в медицинском отношении 1970-е годы.

«Тогда это все не очень выходило наружу, а сейчас на нас выливается вся информация в общество - давайте, люди, нервничайте. И новости начинаются всегда с негативных событий», - пояснила специалист.

Для борьбы с перееданием диетолог советует обращаться к специалистам, или - реализовывать выход для своего стресса через спортивные упражнения.

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