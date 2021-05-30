Онколог рассказал, какая ошибка приводит к раку у здорового человека

Одна из причин онкологических заболеваний - это острое физическое и эмоциональное истощение организма человека. Игнорирование обычных правил регулярного соблюдения режима жизнедеятельности человека и дает сбои в его организме в виде серьезных заболеваний. Об этом заявил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

При здоровом образе жизни человеку необходим сон не менее восьми часов в сутки, несколько приемов пищи в день, учитывая нормальный завтрак (а не просто перекус бутербродом), регулярная физическая активность (не менее десяти тысяч шагов в день) и прогулки на свежем воздухе. Медицинский специалист предупредил, что выходные дни - это не время для работы.

«Многие это правило недооценивают и считают, что выполнение мелких повседневных задач не отнимает выходных дней. Однако будучи головой в работе вы по-прежнему не отдыхаете. И даже, лежа без движения - вы тоже не сможете отдохнуть», - цитирует онколога «Российская газета» .

Врач посоветовал также контролировать свой пищевой рацион даже на выходных. Выбирать «вкусности» осознанно и следите за балансом, чтобы к концу выходных чувствовать легкость в организме.

Отсыпаться в выходные по 12 часов в сутки за всю рабочую неделю - также является плохой идеей. Поскольку избыток сна вреден для организма не менее, чем его недостаток. Оптимальный способ его компенсировать - добавить в выходные дни по 1-2 часа сна в сутки.