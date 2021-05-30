Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Онколог рассказал, какая ошибка приводит к раку у здорового человека

Валентина Пескова
11:02 30.05.2021
По словам специалиста, человеческому организму необходимо нужное количество часов сна для отдыха, регулярный основной прием пищи, а также - здоровая физическая активность.
Онколог рассказал, какая ошибка приводит к раку у здорового человека
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Одна из причин онкологических заболеваний - это острое физическое и эмоциональное истощение организма человека. Игнорирование обычных правил регулярного соблюдения режима жизнедеятельности человека и дает сбои в его организме в виде серьезных заболеваний. Об этом заявил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

При здоровом образе жизни человеку необходим сон не менее восьми часов в сутки, несколько приемов пищи в день, учитывая нормальный завтрак (а не просто перекус бутербродом), регулярная физическая активность (не менее десяти тысяч шагов в день) и прогулки на свежем воздухе. Медицинский специалист предупредил, что выходные дни - это не время для работы.

«Многие это правило недооценивают и считают, что выполнение мелких повседневных задач не отнимает выходных дней. Однако будучи головой в работе вы по-прежнему не отдыхаете. И даже, лежа без движения - вы тоже не сможете отдохнуть», - цитирует онколога «Российская газета» .

Врач посоветовал также контролировать свой пищевой рацион даже на выходных. Выбирать «вкусности» осознанно и следите за балансом, чтобы к концу выходных чувствовать легкость в организме.

Отсыпаться в выходные по 12 часов в сутки за всю рабочую неделю - также является плохой идеей. Поскольку избыток сна вреден для организма не менее, чем его недостаток. Оптимальный способ его компенсировать - добавить в выходные дни по 1-2 часа сна в сутки. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 Спорт
Видео
Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал в Бронницах
08:53 В стране и мире
Минздрав опроверг смерть раненного инспектором ДПС мужчины под Новосибирском
08:16 В стране и мире
WhatsApp отказался от блокировки несогласных с новой политикой мессенджера
05:35 В стране и мире
Один человек погиб при падении самолета в американском Теннесси
06:29 В стране и мире
Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.