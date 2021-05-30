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Салют в Стерлитамаке в День химика закончился пожаром

Валентина Пескова
10:29 30.05.2021
При запуске фейерверков один из зарядов попал в окно здания Башкирского государственного университета и взорвался внутри помещения.
© Видео: Подслушано в Стерлитамаке, ВКонтакте © Фото: str_stories vk
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Запуск салюта в честь Дня химика 29 мая в Стерлитамаке закончился самым настоящим пожаром. Фейерверки какое-то время взрывались, как положено, озаряя небо праздничными вспышками, пока в какой-то момент один из снарядов не угодил в окно стоящего рядом корпуса местного филиала Башкирского государственного университета.

Запуск салюта начался в 23.00 на поляне перед зданием БашГУ на проспекте Ленина, и зрители в это время находились напротив и снимали происходящее на видео. После взрыва снаряда в здании университета сработала сигнализация. На место происшествия сразу же прибыли пожарные.

По данным МЧС Башкирии, в кабинете, в который залетел фейерверк, оплавилась обшивка на стульях, а само помещение к их приезду было задымлено. Как отмечает сайт Ufa1.ru, погибших и пострадавших при ЧП - нет.

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