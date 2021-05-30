Военные водители ЦВО одержали победу в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

В День военного автомобилиста на полигоне Нахабино состоялись финальные заезды в рамках всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В общекомандном зачете победу одержала команда Центрального военного округа. Военные водители общевойскового объединения представят Вооруженные силы Российской Федерации на международных соревнованиях в рамках «Армейских международных игр – 2021», которые пройдут в августе в Воронежской области на базе Острогожского учебного центра.

В рамках соревнований состоялись заезды по автомобильному кроссу на автомобилях КамАЗ, финальные заезды по автокроссу на автомобилях УАЗ, как среди мужчин, так и женщин, а также финальный заезд командной гонки.

Всего в заездах участвовали свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы. Они представляли четыре военных округа и три военных флота, а также Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Росгвардию, центр контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожский учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России.