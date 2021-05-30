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«Красота и яркость церемоний»: комендант Кремля рассказал о подготовке мероприятий Президентского полка

Алексей Курильченко
00:12 30.05.2021
Открытие нового сезона стало знаковым для военнослужащих Президентского полка РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
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В этом году Президентский полк празднует свое 85-летие, а роте специального караула исполнилось 45 лет. Поэтому открытие 17-го по счету сезона в этом году стало для кремлевцев знаковым и знаменательным. Несмотря на то, что в 2020-м году все публичные мероприятия были приостановлены, подготовка к их проведению продолжалась. С соблюдением всех рекомендованных норм кремлевцы тренировались в штатном режиме. Об этом рассказал комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Удовенко.

«Программа церемоний усовершенствована новыми приемами и элементами. Неизменными остались знаменитый строевой шаг, уверенное владение оружием при проведении специальных строевых приемов, сложные конные перестроения и слаженность действий. Сегодня, когда обстановка позволяет нам приглашать гостей, посетители Московского Кремля воочию в красоте и яркости церемонии проведения развода пеших и конных караулов президентского полка», - сказал Удовенко.

Впервые за два года после начала пандемии COVID-19 в Кремле стартовал сезон развода пеших и конных караулов. Возобновления церемонии после ограничительных мер с нетерпением ждали и публика, и сами военнослужащие Президентского полка.

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