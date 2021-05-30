В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом

В Министерстве внутренних дел России уточнили информацию об изменении порядка получения загранпаспорта. Ранее рядом СМИ были распространены сообщения о том, что оформить документ теперь якобы можно будет лишь на территории страны.

«В ряде СМИ была опубликована не соответствующая действительности информация об изменениях правил проведения отдельных административных процедур при оформлении и выдаче загранпаспортов», - указали в министерстве.

МВД РФ опубликовало сообщение, объясняющее, что заграничные паспорта по-прежнему можно получить в консульских учреждениях и диппредставительствах Российской Федерации на территории иностранных государств. Таким образом, административный регламент, вступающий в силу 30 мая 2021 года, коснется лишь процедур, осуществляющихся миграционными подразделениями МВД России в стране.