Спорт «Челси» выиграл Лигу чемпионов Анна Берестовая «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов. © Фото: David Klein via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов и взяли кубок текущего спортивного сезона. Матч, состоявшийся 29 мая на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту, окончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, забивший мяч на 42-й минуте игры. Лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов второй раз за время своего существования. Впервые «Челси» стал победителем чемпионата в 2012 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика