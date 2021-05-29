В России изменится порядок выдачи загранпаспортов

В России с 30 мая вступят в силу новые правила выдачи загранпаспортов.

Теперь российским гражданам, проживающим за границей, для получения российского загранпаспорта необходимо будет приехать в Россию.

От уплаты пошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или же того, который пришел в негодность, освобождаются лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Это также относится и к случаям кражи загранпаспорта.

В остальных же случаях госпошлина за оформление заграничного паспорта старого образца составит две тысячи рублей, нового же образца с биометрическими данными - пять тысяч рублей. Для загранпаспорта нового образца также необходимо сдать отпечатки пальцев.