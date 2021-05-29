В испанском порту опрокинулось судно
В порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана перевернулось грузовое судно Nazmuye Ana с людьми на борту.
© Видео: EL TRASCENDENTAL, YouTube © Фото: portcastello twitter
Грузовое судно перевернулось вечером 28 мая в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана в автономном сообществе Валенсия). Как отмечается в Twitter гавани, на борту в момент аварии находились девять членов экипажа.
«Судно Nazmuye Ana перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», - отмечается в публикации.
В результате аварии три человека пострадали, двое из которых являются подданными Испании. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.
По данным агентства EFE, судно ходит под панамским флагом. Причины случившегося пока не уточняются.