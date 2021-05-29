В испанском порту опрокинулось судно

Грузовое судно перевернулось вечером 28 мая в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана в автономном сообществе Валенсия). Как отмечается в Twitter гавани, на борту в момент аварии находились девять членов экипажа.

«Судно Nazmuye Ana перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», - отмечается в публикации.

В результате аварии три человека пострадали, двое из которых являются подданными Испании. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.

По данным агентства EFE, судно ходит под панамским флагом. Причины случившегося пока не уточняются.