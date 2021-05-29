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«Конный марафон» и «Военное ралли»: в Тыве состоялась церемония закрытия двух Всеармейских этапов конкурсов

Валентина Пескова
08:06 29.05.2021
В торжественном мероприятии и награждении победителей приняли участие представители Минобороны РФ, Центрального военного округа, представители администрации региона и сами участники соревнований.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Торжественная церемония закрытия Всеармейских этапов конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея в Республике Тыва. В рамках мероприятия организаторы конкурсов подвели итоги соревнований, определив лучших военнослужащих, и объявили результаты общекомандных зачетов.

По итогам конкурсов, обладателем кубка Вооруженных сил по «Военному ралли» стала команда Западного военного округа, второе место заняла команда Восточного военного округа, третье место - команда войск национальной гвардии.

На кубке Всеармейского этапа по «Конному марафону» на первом месте оказалась команда ЦВО, на втором - Южного военного округа, а на третьей ступеньке пьедестала расположилась команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В церемонии приняли участие представители Минобороны РФ, Центрального военного округа, представители администрации региона и участники соревнований.

«Подобные совместные мероприятия способствуют приобретению ценного опыта в нашем ратном труде. Желаю вам и впредь проявлять силу духа и твердость характера, достойно выдерживать все испытания и добиваться успеха. Только дружба может все победить», - сказал начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

Всеармейские этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходили в Республике Тыва с 24 по 29 мая. В «Конном марафоне» принимали участие команды ЦВО и ЮВО, Рязанского десантного училища, а также дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

В «Военном ралли» свои силы испытали команды Центрального, Восточного, Южного и Западного военных округов, а команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии.

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