На Курилах сняли редкие кадры кормления диких лисят

Житель Курильских островов запечатлел на камеру смартфона редкую лесную сценку. Мужчина случайно заметил полянку, на которой лисица кормила совсем недавно появившееся у нее потомство.

Пятеро лисят, покрытых еще совсем серым пушком, кормились молоком мамы, периодически борясь за пропитание, кому из них достанется больше.

Лисица с детьми поселилась в своеобразной норе на открытом пространстве, которая образовалась естественным образом из стволом деревьев.

Как написал местный портал astv.ru, лисы на Курильских островах размножаются раз в год, весной. У нор лисята обычно держатся 1,5-2 месяца, далеко не отходя от матери. Все это время она их кормит и защищает свое потомство.