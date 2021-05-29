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На Курилах сняли редкие кадры кормления диких лисят

Валентина Пескова
08:55 29.05.2021
Местному жителю посчастливилось увидеть дружное потомство мамы-лисы, которая поселилась с ними в уютной норе, сплетенной им природой из стволов деревьев.
На Курилах сняли редкие кадры кормления диких лисят
© Фото: Katerina Schcegolkowa, YouTube
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Житель Курильских островов запечатлел на камеру смартфона редкую лесную сценку. Мужчина случайно заметил полянку, на которой лисица кормила совсем недавно появившееся у нее потомство.

Пятеро лисят, покрытых еще совсем серым пушком, кормились молоком мамы, периодически борясь за пропитание, кому из них достанется больше.

Лисица с детьми поселилась в своеобразной норе на открытом пространстве, которая образовалась естественным образом из стволом деревьев.

Как написал местный портал astv.ru, лисы на Курильских островах размножаются раз в год, весной. У нор лисята обычно держатся 1,5-2 месяца, далеко не отходя от матери. Все это время она их кормит и защищает свое потомство.

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