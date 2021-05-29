Летучая мышь пробралась на самолет, летевший в США

Летевший в США Boeing 737 компании Air India пришлось экстренно разворачивать и сажать в аэропорту из-за «попутчика», которого заметили члены экипажа - оказалось, что на борт «зайцем» пробралась летучая мышь.

Пассажиры рейса сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как летучая мышь летает по салону самолета.

Для того, чтобы сесть, самолету пришлось сбросить топливо. После посадки пассажиров отправили в другой самолет.