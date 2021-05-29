«Банкиру пригрозили»: эксперт рассказал, почему украинские банки начали использовать «Миротворец»

На Украине исключили «Миротворец» из перечня сайтов, по которым банки должны были проверять клиентов. О том, почему украинские банки начали использовать сайт, «Звезде»‎ рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Банкиры же животные всегда пугливые. Понятно, что сейчас это становится публичным, потому и скандальным. А так, если бы оно не было публичным, оставалось бы дальше, оно бы и дальше так катилось. Никого бы это абсолютно не волновало. Банкиру пригрозили, позвонили, сказали "Хочешь, чтобы у тебя лицензию не отозвали?" или наоборот "хочешь, чтобы отозвали?"», - отметил политолог.

Ранее Украина внесла в черный список создателей фильма о российских офицерах. В данный перечень вошли Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Леонид Рудкевич, Вера Соколова, Иван Соловьев и Евгений Ширяев.