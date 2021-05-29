В Красноярском крае археологи впервые нашли каменные орудия эпохи неолита

Изготовленные приблизительно 5-7 тысяч лет назад каменные орудия нашли археологи на территории Минусинска, города на юге Красноярского края. Ранее подобных уникальных и настолько старинных артефактов специалистам в данном регионе еще не попадалось.

«Во время работ были найдены постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было», - сообщил ТАСС директор АНО «Археологическое исследование Сибири» (АИС) Тимофей Ключников.

До этого наиболее древние находки на территории города датировались концом III - началом II тысячелетия до нашей эры и относились к Окуневской культуре бронзового века.

Как отметил Ключников, уникальная находка сама по себе говорит об определенной стабильности русла Енисея и реки Минусинки, которые сохраняются уже на протяжении не менее пяти тысяч лет. А также, пояснил археолог, свидетельствуют о том, что освоение территории будущего города началось не позднее этого времени.

Археологические раскопки на юге Краснодарского края проходят в рамках аварийно-спасательных работ, в районах тех памятников, которые невозможно сохранить на месте их расположения из-за планирующегося строительства на их территории. Так, на площади перед минусинским к юбилею города планируется возвести автомобильную парковку.