Протестующие в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух человек

В колумбийском городе Кали, столице департамента Валье-дель-Каука, протестующие против официальных властей, убили сотрудника полиции, который открыл огонь по вышедшим на протестные митинги и застрелил двух человек. Генеральная прокуратура Колумбии выразила сожаление и сочувствие всем семьям жертв инцидента и сообщила, что убитый сотрудник полиции - Фредди Бермудес Ортис был сотрудником отдела технического следствия.

«Согласно имеющейся информации, он открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители. Господин Бермудес после этих событий погиб от рук присутствующих там людей», - сообщил генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо в блоге прокуратуры в Twitter.

В городе Кали уже в течение месяца происходят ожесточенные столкновения протестующих против правительства страны, которые пытаются предотвращать силы правопорядка. На фоне новых протестов власти ввели в городе комендантский час до пяти утра.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее побывал в мятежном регионе, где провел там совет безопасности и обсудил с региональным правительством меры по восстановлению общественного порядка. В свою очередь губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к нему с просьбой привлечь для этого все силовые структуры страны.