Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Протестующие в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух человек

Валентина Пескова
06:58 29.05.2021
В городе Кали уже месяц проходят ожесточенные столкновения протестующих против правительства с силами правопорядка, на фоне чего в городе объявлен комендантский час до пяти утра.
Протестующие в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух человек
© Фото: flickr
Читайте нас на:

В колумбийском городе Кали, столице департамента Валье-дель-Каука, протестующие против официальных властей, убили сотрудника полиции, который открыл огонь по вышедшим на протестные митинги и застрелил двух человек. Генеральная прокуратура Колумбии выразила сожаление и сочувствие всем семьям жертв инцидента и сообщила, что убитый сотрудник полиции - Фредди Бермудес Ортис был сотрудником отдела технического следствия.

«Согласно имеющейся информации, он открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители. Господин Бермудес после этих событий погиб от рук присутствующих там людей», - сообщил генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо в блоге прокуратуры в Twitter.

В городе Кали уже в течение месяца происходят ожесточенные столкновения протестующих против правительства страны, которые пытаются предотвращать силы правопорядка. На фоне новых протестов власти ввели в городе комендантский час до пяти утра.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее побывал в мятежном регионе, где провел там совет безопасности и обсудил с региональным правительством меры по восстановлению общественного порядка. В свою очередь губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к нему с просьбой привлечь для этого все силовые структуры страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:30 В стране и мире
Видео
Автомобиль со скелетом в салоне вытащили из пруда в Тюмени
05:12 В стране и мире
Видео
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси, есть пострадавшие
04:17 В стране и мире
США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей
02:08 В стране и мире
Видео
Дымящиеся руины: кадры с места крупного пожара на рынке в Сочи
01:43 В стране и мире
На Украине испугались прихода тотальной нищеты и беззакония
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.