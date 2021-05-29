Врач рассказал, как бросить курить при страхе набрать вес

Многим курильщикам непросто расстаться со своей вредной привычкой - они боятся набрать лишний вес. О том, почему желание бросить курить должно быть сильнее, рассказал профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Демин.

Так, в первую очередь, эксперт рекомендует повысить физическую активность, а также отрегулировать диету.

«Надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия», – передает радио Sputnik слова профессора.

Следует помнить о том, что курение является высоким фактором риска, который приводит к онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Это касается также и новых форм сигарет - электронных, а также нагреваемого табака.

Демин отметил, что зачастую самостоятельно бросить курить бывает сложно. Тогда потребуется помощь специалистов.

«Есть шкала Фагерстрема. Ее можно найти в интернете. Каждый может определить силу своей табачной зависимости», - поведал эксперт.

В России существуют горячие линии, куда можно обратиться за подобной помощью. Свою работу ведет специальный Консультативный центр по номеру 8-800-200-0-200. Специалист в анонимной форме выслушает обратившегося за помощью, а также даст ему персональные рекомендации.