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Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собою на пляж

Валентина Пескова
06:34 29.05.2021
Для того, чтобы обезопасить для собаки купание, нужно не пускать животное в места с крутыми берегами, а также избегать мест с сильным течением - собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды.
Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собою на пляж
© Фото: pixabay.com
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Согласно новым единым правилам пользования пляжами, выгуливать и купать собаку можно только в водоемах, где запрещено купание людей. Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, в федеральном Кодексе об административных правонарушениях штрафов за выгул животных на пляже не предусмотрено, однако они могут быть предусмотрены кодексами отдельных регионов.

«С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Так, согласно новым правилам, на пляж запрещено брать домашних животных, за исключением собак-поводырей», - цитирует Голубева РИА Новости.

Для того, чтобы обезопасить купание для собаки, владельцы домашних питомцев должны быть внимательны и не допускать этого в местах с крутыми берегами, иначе вполне возможно, что из-за усталости питомец не сможет самостоятельно выбраться из воды. Также нужно избегать мест с сильным течением, так как ваш верный друг может погибнуть, просто не справившись с силой потока воды, отметил кинолог.

Специалист также напомнил, что в жаркую погоду для отдыха животного нужна тень, охлаждающий коврик и доступ к прохладной питьевой воде. Из водоема животному лучше не пить, иначе оно может очень легко подхватить инфекцию. Самая опасная из них, которой пес может заразиться и при купании, и даже - невзначай потом передать своему хозяину - это лептоспироз. Голубев предупредил, что для профилактики этого заболевания собак следует ежегодно вакцинировать.

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