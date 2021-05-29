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Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
00:10 29.05.2021
Министр обороны РФ поздравил военных автомобилистов с их профессиональным праздником.
Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем военного автомобилиста, который отмечается 29 мая. Глава ведомства отметил вклад автомобилистов в улучшение обороноспособности России.

«Вклад воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, их заслуги в послевоенное время свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу. Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства», - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что достижения конструкторских коллективов и предприятий промышленности, которые создают новые образцы техники для нужд армии, заслуживают высокой оценки. Министр пожелал автомобилистам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо Отчизны.

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