Армия Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником Алексей Курильченко Министр обороны РФ поздравил военных автомобилистов с их профессиональным праздником. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем военного автомобилиста, который отмечается 29 мая. Глава ведомства отметил вклад автомобилистов в улучшение обороноспособности России. «Вклад воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, их заслуги в послевоенное время свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу. Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства», - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ. Шойгу отметил, что достижения конструкторских коллективов и предприятий промышленности, которые создают новые образцы техники для нужд армии, заслуживают высокой оценки. Министр пожелал автомобилистам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо Отчизны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика