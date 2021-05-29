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Скорость и зрелищность: как прошла эстафета в рамках конкурса военных связистов «Уверенный прием»

Анна Берестовая
05:16 29.05.2021
Военные связисты посоревновались в скорости на эстафете конкурса «Уверенный прием».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Скоростная военизированная эстафета команд-участниц всеармейского этапа конкурса полевой выучки военных связистов «Уверенный прием» завершилась на полигоне межвидового регионального учебного центра войск связи ЦВО в Ульяновской области.

В ходе одного из самых скоростных и зрелищных этапов состязаний военные связисты четырех военных округов и главного центра связи Минобороны преодолели тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов. Также военнослужащие выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом.

Помимо этого, участники конкурса в составе команд сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите при преодолении условно зараженного участка местности и оказанию медицинской помощи условно раненому. При выполнении задач огневой подготовки связисты соревновались в меткости при поражении мишеней из пневматической винтовки.

Итоги соревнования и награждение победителей состязания состоятся 29 мая. Всего в конкурсе принимали участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также главный центр связи центрального подчинения.

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