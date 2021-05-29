Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Управляя «Тайфуном»: как военные автомобилисты ВС РФ в Сирии встречают профессиональный праздник

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
05:00 29.05.2021
В день военного автомобилиста российские военнослужащие в Сирии продолжают выполнять свой долг, ведь от этого могут зависеть жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Под звуки взлетающих с сирийской авиабазы Хмеймим боевых самолетов, военные автомобилисты еще раз отрабатывают экстренную эвакуацию. От того, насколько быстрыми и слаженными будут их действия, может зависеть жизнь боевого подразделения и сохранность самой техники.

«В мирное время проходит у нас техническая подготовка, с помощью которой мы репетируем все эти слаженные действия, чтобы в боевых действиях не оплошать, сразу зацепить технику и эвакуировать в срочном порядке. От трех минут мы можем эвакуировать технику, в зависимости от состояния поломки», - рассказывает заместитель командира ремонтной роты Сергей.

Когда речь заходит о российской группировке в Сирии, обычно на первый план выходят боевые корабли пункта базирования Тартус или оперативно-тактическая авиация базы Хмеймим. Но чтобы вся эта военная мощь могла выполнять задачи, военные автомобилисты работают практически в круглосуточном режиме. Доставка боеприпасов, продовольствия, личного состава. Заправщики самолетов и вспомогательная техника. Это можно сравнить с кровеносной системой сложного организма.

Совсем недавно конвой центра по примирению враждующих сторон проехал от авиабазы Хмеймим до Пальмиры и обратно. Бросок почти в 650 километров, через горные перевалы и раскаленную пустыню. Нужно было доставить гуманитарный груз сразу в несколько отдаленных населенных пунктов. И сделать это могли только военные автомобилисты.

Днем образования автомобильных войск считается 29 мая 1910 года, когда указом императора Николая II была создана первая автомобильная рота. В годы Великой Отечественной войны, на плечи военных автомобилистов легла одна из самых сложных задач - под обстрелами и бомбежками снабжать сражающиеся войска продовольствием и боеприпасами. Именно военные автомобилисты, на «полуторках» по хрупкому Ладожскому льду перевозили продукты в блокадный Ленинград.

Сегодня у военных водителей самая современная техника. Бронемашины «Тигр», «Рысь» и «Тайфун» уже не просто средство доставки людей или грузов. Это боевые комплексы с серьезной броней, защищенные от мин и фугасов. И, конечно же, совершенно другой уровень комфорта. ​

«Ход очень плавный, электрический привод. Двигатель мощный - 450 лошадиных сил. Специальный сплав защищает от бронебойной пули 114 миллиметров. Также здесь бронированное стекло, которое позволяет обеспечить безопасность. Здесь находится капсула на шасси автомобиля, которая защищает десант», - рассказывает водитель ВС РФ Юрий.

В боевых условиях «Тайфун» может передвигаться при нулевой видимости. Практически как в авиации, водитель может вести машину по приборам. Все автомобили семейства оснащены видеокамерами кругового, наружного обзора, которые могут передавать картинку в инфракрасном диапазоне. Может поступить приказ доставить спецподразделение на поле боя скрытно, ночью. Тогда водитель отключает все освещение и передвигается только по картинке с монитора.

И все же, какой бы навороченной не была современная автомобильная техника, управляют ей люди - военные автомобилисты. Свой профессиональный праздник, как вся российская группировка в Сирии, они отмечают на боевом дежурстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:12 В стране и мире
Видео
В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси, есть пострадавшие
04:17 В стране и мире
США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей
02:08 В стране и мире
Видео
Дымящиеся руины: кадры с места крупного пожара на рынке в Сочи
01:43 В стране и мире
На Украине испугались прихода тотальной нищеты и беззакония
00:59 В стране и мире
Видео
В Сети опубликовано видео погони за лихачом на Mercedes в Сочи
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.