Управляя «Тайфуном»: как военные автомобилисты ВС РФ в Сирии встречают профессиональный праздник

Под звуки взлетающих с сирийской авиабазы Хмеймим боевых самолетов, военные автомобилисты еще раз отрабатывают экстренную эвакуацию. От того, насколько быстрыми и слаженными будут их действия, может зависеть жизнь боевого подразделения и сохранность самой техники.

«В мирное время проходит у нас техническая подготовка, с помощью которой мы репетируем все эти слаженные действия, чтобы в боевых действиях не оплошать, сразу зацепить технику и эвакуировать в срочном порядке. От трех минут мы можем эвакуировать технику, в зависимости от состояния поломки», - рассказывает заместитель командира ремонтной роты Сергей.

Когда речь заходит о российской группировке в Сирии, обычно на первый план выходят боевые корабли пункта базирования Тартус или оперативно-тактическая авиация базы Хмеймим. Но чтобы вся эта военная мощь могла выполнять задачи, военные автомобилисты работают практически в круглосуточном режиме. Доставка боеприпасов, продовольствия, личного состава. Заправщики самолетов и вспомогательная техника. Это можно сравнить с кровеносной системой сложного организма.

Совсем недавно конвой центра по примирению враждующих сторон проехал от авиабазы Хмеймим до Пальмиры и обратно. Бросок почти в 650 километров, через горные перевалы и раскаленную пустыню. Нужно было доставить гуманитарный груз сразу в несколько отдаленных населенных пунктов. И сделать это могли только военные автомобилисты.

Днем образования автомобильных войск считается 29 мая 1910 года, когда указом императора Николая II была создана первая автомобильная рота. В годы Великой Отечественной войны, на плечи военных автомобилистов легла одна из самых сложных задач - под обстрелами и бомбежками снабжать сражающиеся войска продовольствием и боеприпасами. Именно военные автомобилисты, на «полуторках» по хрупкому Ладожскому льду перевозили продукты в блокадный Ленинград.

Сегодня у военных водителей самая современная техника. Бронемашины «Тигр», «Рысь» и «Тайфун» уже не просто средство доставки людей или грузов. Это боевые комплексы с серьезной броней, защищенные от мин и фугасов. И, конечно же, совершенно другой уровень комфорта. ​

«Ход очень плавный, электрический привод. Двигатель мощный - 450 лошадиных сил. Специальный сплав защищает от бронебойной пули 114 миллиметров. Также здесь бронированное стекло, которое позволяет обеспечить безопасность. Здесь находится капсула на шасси автомобиля, которая защищает десант», - рассказывает водитель ВС РФ Юрий.

В боевых условиях «Тайфун» может передвигаться при нулевой видимости. Практически как в авиации, водитель может вести машину по приборам. Все автомобили семейства оснащены видеокамерами кругового, наружного обзора, которые могут передавать картинку в инфракрасном диапазоне. Может поступить приказ доставить спецподразделение на поле боя скрытно, ночью. Тогда водитель отключает все освещение и передвигается только по картинке с монитора.

И все же, какой бы навороченной не была современная автомобильная техника, управляют ей люди - военные автомобилисты. Свой профессиональный праздник, как вся российская группировка в Сирии, они отмечают на боевом дежурстве.