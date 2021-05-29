Армия Галопом к победе: горные стрелки ЦВО победили в конкурсе «Конный марафон» в Туве Алексей Курильченко Горные стрелки Центрального военного округа, заняли первое место во всеармейском этапе АрМИ-2021 по «Конному марафону», прошедшем в Республике Тыва. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: По итогам двух этапов «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета» победителем в командном зачете всеармейского этапа «Конного марафона» стала команда Центрального военного округа. © Минобороны РФ В рамках конкурса, который проходил с 24 по 29 мая, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, приняли участие в «Смешанной эстафете» и выполнили специальные задачи в ходе конкурса коноводов и конном дозоре, преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени в ходе огневых задач. Кроме этого осложняли задачу участникам в ходе прохождения этапов погодные условия, которые преподносили сюрпризы в виде проливных дождей и колебания температуры от +5 до 30 градусов Цельсия. © Минобороны РФ Всеармейский конкурс «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх АрМИ-2021, которые состоятся в августе. В конкурсе принимали участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика